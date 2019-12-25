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В Выборге состоялся экспериментальный туристический заплыв
Сегодня, 9:15
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В Выборге состоялся экспериментальный туристический заплыв

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Участники планируют посетить несколько фортов и островов.

В субботу, 11 июля, в Выборг из Петербурга прибыли участники экспериментального заплыва маломерных судов. Всего в походе было задействовано 7 лодок, которые первым делом отправились в бухту Защитная. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Туристы задались целью посетить острова и форты, расположенные вблизи города. Так, первая остановка с ночевкой была сделана на форте Тотлебен. Затем любители активного отдыха переместились на остров Новик. 

Ранее ив рассказали о том, что мыс Кюрённиеми в Выборгском районе признают особо охраняемой территорией.

Фото: ЛенТВ24 

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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