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Мыс Кюрённиеми в Выборгском районе признают особо охраняемой территорией
Сегодня, 15:41
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lizapoluda

Мыс Кюрённиеми в Выборгском районе признают особо охраняемой территорией

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Решение было принято на заседании областного Экологического совета.

В пятницу, 10 июля, комитет по природным ресурсам 47-ого региона объявил о скором присвоении территории в Выборгском районе статуса особо охраняемого природного объекта. Инициатива была одобрена в ходе заседания областного Экологического совета.

 Привилегии получит территория мыса Кюрённиеми и часть участка вблизи реки Величка. Там находятся исторические ландшафты и произрастают краснокнижные растения.

Представители Экологичекого совета уже подписали декларацию о новом статусе территорий. Кроме того, решение одобрил губернатор Алескандр Дрозденко.

Ранее мы рассказали о том, что в сквере Победы начались работы по озеленению.

Фото: kezling.ru

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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