Мыс Кюрённиеми в Выборгском районе признают особо охраняемой территорией

Решение было принято на заседании областного Экологического совета.

В пятницу, 10 июля, комитет по природным ресурсам 47-ого региона объявил о скором присвоении территории в Выборгском районе статуса особо охраняемого природного объекта. Инициатива была одобрена в ходе заседания областного Экологического совета.

Привилегии получит территория мыса Кюрённиеми и часть участка вблизи реки Величка. Там находятся исторические ландшафты и произрастают краснокнижные растения.

Представители Экологичекого совета уже подписали декларацию о новом статусе территорий. Кроме того, решение одобрил губернатор Алескандр Дрозденко.

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Фото: kezling.ru