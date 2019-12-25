В сквере Победы начались работы по озеленению

На территории высадили молодые ели.

В Выборге продолжается строительство сквера Победы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Напомним, что возведение объекта стартовало еще в апреле. На данный момент мероприятия подходят к завершающему этапу. Сотрудники ООО "ДСК 47" уже провели укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб, проложили волоконно-оптические кабели, установили объекты освещения с люминесцентными лампами.

Кроме того, на территории сквера к приходу посетителей подготовлены пешеходные дорожки, лавочки и урны. Кроме того, установлена конструкция для фотопаннно "Бессмертный полк".

Сейчас специалисты проводят озеленение сквера: уже высажены саженцы елей, готова очва для газонов.

Напомним, что объект откроется в августе этого года.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО