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В сквере Победы начались работы по озеленению
Сегодня, 15:48
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lizapoluda

В сквере Победы начались работы по озеленению

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На территории высадили молодые ели.

В Выборге продолжается строительство сквера Победы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 


Напомним, что возведение объекта стартовало еще в апреле. На данный момент мероприятия подходят к завершающему этапу. Сотрудники ООО "ДСК 47" уже провели укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб, проложили волоконно-оптические кабели, установили объекты освещения с люминесцентными лампами. 
Кроме того, на территории сквера к приходу посетителей подготовлены пешеходные дорожки, лавочки и урны. Кроме того, установлена конструкция для фотопаннно "Бессмертный полк". 
Сейчас специалисты проводят озеленение сквера: уже высажены саженцы елей, готова очва для газонов. 
Напомним, что объект откроется в августе этого года. 
Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" заработал источник "Нарцисс".
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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