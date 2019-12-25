В парке "Монрепо" заработал источник "Нарцисс"

Реставраторы продолжат восстанавливать объект.

Специалисты восстановили водоснабжение источника "Нарцисс" в парке "Монрепо". Работа ещё не завершена - скоро реставраторы приступят к обновлению павильона и благоустройству территории. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

По словам одного из авторов реставрации Алексея Лодыгина, проблема возникла из-за образования трещин в нижних слоях бетона. Вода, которая находится примерно в 1 метре глубины от земной поверхности, не поступала наружу. Кроме того, из-за особенностей почвы водоснабжение происходило с задержкой. Чтобы устранить этот недочёт, дренажным канавам придали горизонтальный наклон.

Работы должны завершиться к середине ноября.

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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg