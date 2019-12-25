В Выборге пройдет благоустройство дворов

Работы будет проведены по семи адресам.

В 2020 году в Выборге планируют благоустроить 7 дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Работы будут проведены во дворах по улице Гагарина, 9 и 37, Ленинградскому шоссе, 51 и 32, Рубежной улице, 36, улице Южный Вал, 4/2, и Школьной улице, 10.



На улице Гагарина, у домов 9 и 37 появятся автомобильные парковки, урны и лавочки, будет проведен ремонт проездов, осветительных опор; также во дворе высадят 30 кустов спиреи. Кроме того, у дома 37 установят новую клумбу и детское оборудование для игр.



Для детей благоустроят и двор на Ленинградском шоссе: у дома 31 появятся спортивные тренажеры, а у дома 51 – игровая площадка.



Наконец, ремонт двух парковок состоится на Рубежной улице, 36. Площадки для автомобилей заасфальтируют и усовершенствуют водоотвод.



Работ проводятся по инициативе местных жителей: они выдвинули инициативу на собрании собственников в ноябре прошлого года.



Отметим, что программа является частью проекта "Комфортная среда", который действует в городе уже на протяжении нескольких лет. За это время было благоустроено 38 территорий – парков и скверов, а также дворов.



Ранее мы рассказали о том, что на пляже Выборга восстанавливают волейбольные площадки.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО