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В Выборге пройдет благоустройство дворов
Сегодня, 14:32
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lizapoluda

В Выборге пройдет благоустройство дворов

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Работы будет проведены по семи адресам.

В 2020 году в Выборге планируют благоустроить 7 дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 
Работы будут проведены во дворах по улице Гагарина, 9 и 37, Ленинградскому шоссе, 51 и 32,  Рубежной улице, 36, улице Южный Вал, 4/2, и Школьной улице, 10. 


На улице Гагарина, у домов 9 и 37 появятся автомобильные парковки, урны и лавочки, будет проведен ремонт проездов, осветительных опор; также во дворе высадят 30 кустов спиреи. Кроме того, у дома 37 установят новую клумбу и детское оборудование для игр. 


Для детей благоустроят и двор на Ленинградском шоссе: у дома 31 появятся спортивные тренажеры, а у дома 51 – игровая площадка. 


Наконец, ремонт двух парковок состоится на Рубежной улице, 36. Площадки для автомобилей заасфальтируют и усовершенствуют водоотвод. 


Работ проводятся по инициативе местных жителей: они выдвинули инициативу на собрании собственников в ноябре прошлого года. 


Отметим, что программа является частью проекта "Комфортная среда", который действует в городе уже на протяжении нескольких лет. За это время было благоустроено 38 территорий – парков и скверов, а также дворов. 


Ранее мы рассказали о том, что на пляже Выборга восстанавливают волейбольные площадки.


Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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