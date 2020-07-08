На пляже Выборга восстанавливают волейбольные площадки

Песочное покрытие пришло в негодность со временем.

На городском пляже на Смоляном мысе начались работы по восстановлению волейбольных площадок. После реконструкции набережной в прошлом году песочное покрытие площадок стало непригодным для игры.

Спортсмены отметили перекос поля и наличие камней в песке. Волейболисты и неравнодушные жители постарались своими усилиями привести в порядок площадку, однако, их усилий оказалось недостаточно.

Одним из первых на проблему обратил внимание местной власти городской депутат по округу № 2 Сергей Москаев. Он поднял вопрос о реконструкции волейбольных площадок с заменой песка на последнем заседании Совета депутатов.

Также к местным властям обращались и сами спортсмены. После этого было принято решение о восстановлении площадок. Так, исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаил Макаров и президент Фонда поддержки спорта Михаил Кошелев смогли привлечь денежные средства, благодаря которым начались работы. Решение вопроса было на личном контроле главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина.

В связи с тем, что площадки были непригодны для игры, а именно, песочное покрытие было достаточно твердым на одной из площадок, мы обратились к администрации Выборгского района и Совету депутатов с просьбой о восстановлении площадок. Григорий Румянцев, игрок волейбольной команды "Фаворит".

Сейчас на пляж привозят песок. На данный момент привезли 6 машин по 20 куб. метров песка самой мелкой фракции. Это самый лучший песок в Выборгском районе для пляжного волейбола.

По словам Румянцева, хорошее покрытие напрямую влияет на мастерство игроков.

Очень качественный песок позволяет волейболистам демонстрировать лучшие характеристики игры. Наличие камней в песке или каких-то других вкраплений не только сказываются на качестве игры, но и могут травмировать спортсменов.

- отметил спортсмен.

От лица волейболистов Выборга Григорий Румянцев поблагодарил местные власти за то, что быстро отреагировали на обращение и приняли меры. Также спортсмен обратился с благодарностью к общественному объединению "Фаворит" и фонду поддержки спорта.

