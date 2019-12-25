На двух улицах Выборга обновляют асфальт

Дорожники приступили к ямочному ремонту и замене асфальта на улицах Офицерская и Кривоносова в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Работы по замене дорожного покрытия проводятся в городе каждый год с помощью современных средств.
Отметим, что большая часть дорожного ремонта приходится на летний период. За текущий год были отремонтированы несколько улиц, в частности - 5-я и 4-ая Полевая, Открытый переулок, участок на бульваре Кутузова от Крепостной до Садовой улицы. До конца августа текущего года будут завершены дорожные мероприятия на Центральной улице и Сорвальском проезде на участке Новопоселковой улицы.
Финансирование работ осуществляют местные и региональные власти.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге проверили готовность сквера Победы и дворовых территорий.
Фото: Пресс-служба администрации "Выборгский район" ЛО
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