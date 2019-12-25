На двух улицах Выборга обновляют асфальт

Ремонт завершится к концу лета.

Дорожники приступили к ямочному ремонту и замене асфальта на улицах Офицерская и Кривоносова в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Работы по замене дорожного покрытия проводятся в городе каждый год с помощью современных средств.

Отметим, что большая часть дорожного ремонта приходится на летний период. За текущий год были отремонтированы несколько улиц, в частности - 5-я и 4-ая Полевая, Открытый переулок, участок на бульваре Кутузова от Крепостной до Садовой улицы. До конца августа текущего года будут завершены дорожные мероприятия на Центральной улице и Сорвальском проезде на участке Новопоселковой улицы.



Финансирование работ осуществляют местные и региональные власти.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге проверили готовность сквера Победы и дворовых территорий.

Фото: Пресс-служба администрации "Выборгский район" ЛО