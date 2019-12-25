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В Выборге проверили готовность сквера Победы и дворовых территорий
Сегодня, 17:40
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lizapoluda

В Выборге проверили готовность сквера Победы и дворовых территорий

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Комиссия проследила за соотвествием условиям, прописанным в контрактах.

Действие программы "Комфортная среда" на 2020 год в Выборге подходит к концу. В четверг, 16 июля, на практически готовых объектах был проведен рейд с участием представителей местного комитета по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.



Так, специалисты оценили последние шаги возведения сквера Победы и проверили ход работ в нескольких дворах города. Увиденное оценили по нескольким критериям – качеству исполнения и соблюдению сроков, предусмотренных в контракте.

Ранее мы рассказали о том, что фонтан у библиотеки Алвара Аалто привели в порядок.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинграская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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