Фонтан у библиотеки Алвара Аалто привели в порядок

Объект скоро обеспечат новой водой.

В среду, 15 июня, работники выборгского "Комбината благоустройства" почистили фонтан за библиотекой А.Аалто. Об этом сообщила пресс-служба районой администрации.

Из чаши достали накопившейся мусор, уделили внимание прочистке форсунок. Уже сегодня фонтан снабдят чистой водой.

По словам начальника отдела благоустройства администрации Выборгского района Вячеслава Костенко, обслуживание фонтана проводится регулярно ради комфорта местных жителей.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО