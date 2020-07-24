В Выборге приступили к монтажу фотопанно в сквере Победы

Идет завершающий этап строительства сквера.



В четверг, 23 июля, в сквере Победы начался монтаж конструкции для фотопанно, состоящего из фотографий участников Великой Отечественной войны. Панно представляет собой мозаику из фотографий, подобранных таким образом, что на расстоянии можно будет увидеть крупное изображение военных лет – "Танк на Красной площади". Фотографии предоставили жители города.

К 9 мая фотопанно временно было установлено на проспекте Ленина, а сейчас нашло свое постоянное место.

В композицию сквера, помимо фотопанно, входит еще площадка для отдыха горожан. Площадка выполнена из красного гранита, к которой примыкают 5 дорожек в виде пяти лучей, что символизирует пятиконечную звезду. Олег Лиховидов, заместитель главы администрации МО "Выборгский район".

Также в сквере предусмотрено освещение, скамейки для отдыха. По периметру сквера Победы высажено 60 сербских елей. Их общее число, в совокупности с 15 елями, высаженными на воинском захоронении на 4 километре Ленинградского шоссе, символизирует 75-летие Победы.

При благоустройстве сквера строители максимально сохранили существующие зеленые насаждения. Гранитные камни, которые здесь оставались, также были сохранены и использованы в строительстве.

Отметим, что к участию в обустройстве пространства присоединился представитель малого бизнеса. Владелец магазина проявил инициативу и благоустроил территорию между своим магазином и жилым домом, а именно: расчистил площадку, засыпал ее грунтом, организовал пространство вокруг деревьев.

