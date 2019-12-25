Скульптура Венеры Коломенской вернется в сквер Дровяного переулка в сентябре

На реставрацию монумента скидывались местные жители.

В Петербурге завершается реставрация скульптуры Венеры Коломенской. Ожидается, что ее вернут в сквер Дровяного переулка уже 8 сентября.

В начале июня скульптуру отмыли перед дальнейшим демонтажом и реставрацией. На тот момент о ее происхождении ничего не было известно, ее могли снести. Однако благодаря городским активистам монумент забрали на восстановление.

Реставратор и скульптор согласились работать бесплатно, но на монтаж, демонтаж, работу мастерской и расходные материалы нужны были средства – 300 тысяч рублей. Деньги собрали местные жители после объявленного краудфандинга.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли скульптора Венеры Коломенской. Его имя не разглашается, однако известно, что он еще жив.

Фото: Instagram / kolomna_neighborhood