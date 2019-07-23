Скоростной поезд "Милан - Болонья" сошел с рельс: есть погибший

Еще один пассажир пропал без вести, пострадали 30 человек.

Скоростной поезд "Милан - Болонья" сошел с рельс.Об этом сообщило местное издание Corriere della Sera. Инцидент произошел утром 6 февраля.

По данным журналистов, есть один погибший. Кроме него еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Одного пассажира считают пропавшим без вести.

На данный момент к месту аварии прибыли бригады медиков и спасательная служба. Причина трагедии устанавливается.

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле достигло трех.

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