Скоростной поезд "Милан - Болонья" сошел с рельс: есть погибший

Скоростной поезд "Милан - Болонья" сошел с рельс.Об этом сообщило местное издание Corriere della Sera. Инцидент произошел утром 6 февраля.
По данным журналистов, есть один погибший. Кроме него еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Одного пассажира считают пропавшим без вести.
На данный момент к месту аварии прибыли бригады медиков и спасательная служба. Причина трагедии устанавливается.
Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле достигло трех.
Фото и видео: Telegram/
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