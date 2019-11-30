Пострадали 179 человек.

Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле достигло трех, 179 человек получили ранения. Из них трое находятся в реанимации. Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Кодж. Ранее СМИ сообщили о 157 пострадавших в авиакатастрофе.

Самолет авиакомпании Pegasus во время посадки выехал за взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел на территории аэропорта Сабихи Гёкчен, сейчас он закрыт. После посадки воздушное судно развалилось на части. Турецкая прокуратура занимается расследованием произошедшего. По предварительной версии причиной трагедии стала плохая погода.

Напомним, что на рейсе из Измира находилось 183 человека. Среди них 177 пассажиров и шесть членов экипажа. В самолете было двое несовершеннолетних. В Генконсульстве России отметили, что среди пассажиров самолета не было россиян.

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Видео: YouTube/The Age & Sydney Morning Herald