Эксперты рассказали, куда туристы поедут на День святого Валентина

В России лидируют поездки до Москвы, Петербурга и Сочи.

Названы наиболее популярные направления для путешествий на День святого Валентина. Аналитики отбирали туры, заказанные в период с 12 по 15 февраля на двоих человек. Об этом сообщили специалисты из OneTwoTrip.

Самым популярным городом для туризма оказался Рим. Спрос на него вырос почти на 50%.На второй позиции разместился Бангкок, в которых хотят поехать на треть больше обычного. Замыкает топ-три Будапешт, куда по сравнению с 2018 годом стали отправляться в 5 раз чаще. В пятерку также входят Прага, Ереван. Из перечня пропали такие направления как Тбилиси, Пхукет и Стамбул.

Среди российских городов лидирует Москва, Петербург и Сочи. Отдых на черноморском побережье переместился со второго места на третье. Путешественники стали меньше туда ездить на треть.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка отсудила у турфирмы более двухсот тысяч рублей за несостоявшийся отдых.

Фото: Piter.tv

