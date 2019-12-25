Скончался известный композитор Эннио Морриконе

Одна из самых известных мелодий Морриконе - The Ecstasy Of Gold из фильма "Хороший, плохой, злой" Серджо Леоне.

Скончался известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Морриконе умер на 92 году жизни. Он был наиболее своими композициями, написанными для фильмов. Обладатель двух премий "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к "Омерзительной восьмёрке" Квентина Тарантино, 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии "Золотой глобус", 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.

Одна из самых известных мелодий Морриконе - The Ecstasy Of Gold из фильма "Хороший, плохой, злой" Серджо Леоне.

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