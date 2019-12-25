Умер старейший артист театра Российской армии Александр Петров

Прощание с артистом состоится 6 июля в 11 часов в театре.

Умер старейший артист Центрального театра Российской армии Александр Петров. Об этом сообщила пресс-служба театра. Коллеги Петрова заявили, что мужчина скончался в пятницу, 3 июля в возрасте 99 лет.

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни старейший артист нашего театра, народный артист России Александр Алексеевич Петров сообщение театра

На данный момент известно, что прощание с артистом состоится в театре 6 июля в 11 часов по московскому времени.

Напомним, что Александр Петров родился 24 марта 1922 года. В годы ВОВ он был фронтовиком в составе 136 полка связи. Военный участвовал в Сталинградской битве, освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта. За заслуги он награжден орденом "Отечественной войны" II степени и Орденом почета, медалью "За боевые заслуги" и другими почетными знаками. В театре Российской армии артист прослужил около 70 лет. На его счету - более 50 сыгранных ролей.

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