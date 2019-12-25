В Петербурге в 88 лет умерла вдова Владимира Кондрашина

Владимир Кондрашин был советским баскетболистом и баскетбольным тренером. Под его руководством мужская сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото в 1972 году.

Накануне, 29 июня, ушла из жизни петербургская баскетболистка, вдова легендарного баскетбольного тренера Владимира Кондрашина – Евгения Кондрашина. Она умерла в 88 лет. Об этом сообщили в Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.

Евгения познакомилась с Владимиром в 1952 году, тогда девушка училась в Планово-экономическом институте, играла в баскетбол за "Динамо". Со своим будущим мужем юная спортсменка познакомилась в гардеробе на Зимнем стадионе. Владимир Кондрашин несколько раз приезжал к ней на игры, а через год они поженились. В 1954 году у них родился сын Юрий.

Владимир Кондрашин был советским баскетболистом и баскетбольным тренером. Под его руководством мужская сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото в 1972 году. Также его команда в 1974 году стала чемпионом мира, а в 1971 году – чемпионом Европы.

Ранее умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина.

Фото: ВК/ ФБП - Федерация баскетбола Санкт-Петербурга