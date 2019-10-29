Ученому было 94 года.

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина. Об этом сообщили представители пресс-службы НПО "Энергомаш" имени академика Глушко. Он объяснили, что в США 24 июня скончался советский инженер Анатолий Дарон. Ученому было 94 года. К летальному исходу привело обострение сердечно-почечной недостаточности.

В "Энергомаше" напомнили, что Дарон работал на предприятии с 1948 по 1998 годы. Он начинал с должности инженера-конструктора, но после дослужился до ведущего конструктора и поста начальника отдела. Изобретатель работал над двигателями ракет, которые доставляли в космос Юрия Гагарина и "Спутник-1". Он возглавлял такие проекты как ЖРД РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, ЖРД РД-270 для РН УР-700.

Анатолий Дарон награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. Он является заслуженным конструктором РСФСР, доктором технических наук и профессором. С 1998 года ученый жил в Америке с семьей.

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ