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Умерла актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина
Сегодня, 12:25
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Alena_Zinovieva

Умерла актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина

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Артистки не стало 24 июня на 82-м году жизни.

В среду, 24 июня, на 82-м году жизни скончалась актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

В театре отметили, что потеряли родного человека. "Ее яркая судьба сложилась на наших глазах", - отметили в пресс-службе.

В огромном послужном списке Замотиной множество ярких работ. Она запомнилась зрителям по ролям в спектаклях "Таня", "Щедрый вечер", "Двери хлопают", "Люди и страсти", "Если проживу лето", "Фро" и многих других.

О причинах смерти артистки, также как о дате и месте похорон, ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что экс-председатель Союза журналистов Петербурга умер от коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Театр им.Ленсовета

Теги: ирина замотина, театр имени ленсовета, умерла актриса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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