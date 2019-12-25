Экс-председатель Союза журналистов Петербурга умер от коронавируса

Игорь Сидоров возглавлял организацию в течение восьми лет.

В четверг, 25 июня, на 70-м году жизни умер журналист Игорь Сидоров. Об этом сообщает Союз журналистов Петербурга и Ленобласти.

По имеющимся данным, Сидоров стал одной из жертв COVID-19. В Союзе журналистов выразили глубокие соболезнования родным и близким мужчины.

Игорь Сидоров родился 22 февраля 1951 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности "Тележурналист". С 1972 года работал в прессе и был ведущим информационных выпусков на "Радио России". С 2001 по 2004 гг. возглавлял совет директоров АО "Известия-Петербург". Занимал пост советника губернатора города и в течение восьми лет (1994-2002 гг.) возглавлял Союз журналистов.

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Фото: пресс-служба союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области