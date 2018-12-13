В возрасте 76 лет скончался известный британский комик Фредди Старр

По предварительной версии, у артиста остановилось сердце.

В Испании в возрасте 76 лет скончался известный британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр. Смерть артиста подтвердил его менеджер Бобби Давро на своей странице в Twitter.

Тело комика нашли в квартире в Коста-дель-Соль. По предварительным данным, причиной смерти Старра стала остановка сердца. В 2011 году у артиста уже был сердечный приступ.

В 2015 году после громкого судебного скандала с изнасилованием Фредди Старр был вынужден продать свой дом в Великобритании и уехать в Испанию. При жизни артиста называли самой яркой звездой 70-х, 80-х и 90-х гг.

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Видео: YouTube