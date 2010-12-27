В возрасте 94 лет скончался фотограф Роберт Франк

Роберт Франк был одним из самых авторитетных фотографов-документалистов XX века.

В канадской провинции Новая Шотландия в возрасте 94 лет скончался американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк. Причина смерти не называется. Об этом сообщил New York Times со ссылкой на Питера МакГилла (Peter MacGill) — президента галереи Пэйс-МакГилл в Нью-Йорке.

Роберт Франк был одним из самых авторитетных фотографов-документалистов XX века. Несмотря на то, что он родился в Швейцарии, в 1947 году эмигрировал в США.

Франк снимал для журналов Harper"s Bazaar, Life, Vogue. Всемирную популярность ему принесла книга фотографий The Americans с предисловием писателя Джека Керуака. Фотограф исследовал провинциальную жизнь США. Также Роберт Франк является режиссером фильмов "Мне и моему брату", "Сахарная гора".

Ранее в возрасте 74 лет скончался немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг.