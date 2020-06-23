Режиссер фильмов о "Бэтмене" скончался в понедельник утром в Нью-Йорке.

Скончался американский режиссер Джоэл Шумахер. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет. Он долгое время был болен. Медики диагностировали у кинематографиста рак.

Карьера Шумахера началась с индустрии моды. Он занимался оформлением витрин магазинов одежды и даже закончил школу дизайна. Затем, он пришел в киноиндустрию. Начал работать художником по костюмам. В 1976 году написал свой первый сценарий к фильму "Спаркл". В 1981 году стал режиссером. Известность принесли фильмы "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Время убивать", "Призрак оперы" и "Пропащие ребята". Также написал сценарий к нескольким сериям сериала "Карточный домик".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Мишустин требует обеспечить своевременную выплату зарплат в пандемию.

Видео: Youtube/Access