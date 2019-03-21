Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон

Американке было 57 лет.

В США скончалась жена актера Джона Траволты, актриса и модель Келли Престон. Об этом артист сообщил в собственном Instagram-аккаунте. Траволта напомнил, что его супруге было 57 лет. В течение двух лет она боролась с онкологическим заболеванием. Однако она не рассказывала поклонникам о своем состоянии. Трагедия произошла из-за рака груди.

Джон Траволта написал о том, что хочет провести время со своими детьми, которые потеряли мать. Он заметил, что некоторое время не будет выходить на связь с подписчиками.

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В NationNews напомнили, что Келли Престон известна по ролям в фильмах "От заката до рассвета", "Служители дьявола" и "Беги".

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Видео: Youtube/ LIVEKellyandRyan