Песков развлекался с Траволтой на гало-ужине в Москве

Джон Траволта и Хелен Миррен стали почетными гостями на премии BraVo.

Голливудские звезды Джон Траволта и Хелен Миррен стали почетными гостями церемонии вручения премии BraVo в области классического искусства. Закрытый гала-ужин состоялся 20 марта в столичном отеле Ritz Сarlton. Об этом пишут "РИА Новости".

На ужине присутствовали всемирно известные артисты. Среди них российский танцовщик Сергей Полунин, ирландский музыкант Крис де Бург, американский певец Майкл Болтон, итальянский оперный певец Алессандро Сафина, российские звезды Филипп Киркоров, Николай Басков и другие.

Траволта в компании Елены Север и Хелен Миррен появился в зале последним. Актеры заняли места за центральным столом в первом ряду у сцены. Киркорова и Баскова посадили за соседний стол, они явно были недовольны этим. Недолго думая, Киркоров пересел к Траволте и завел с ним оживленную беседу. Их диалог прервало появление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он тепло поприветствовал голливудских звезд и присел к ним за стол. Остаток вечера Траволта провел за разговорами с Песковым. Актер отвлекся от беседы лишь раз, чтобы сказать приветственное слово на сцене.

На видео, которое появилось в интернете, Джона Траволту не узнать. Артист кардинально сменил имидж — побрился налысо и отрастил бороду.

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Видео: Twitter / Кремлевский пул РИА