Эннио Морриконе похоронили на кладбище в Риме

Знаменитый музыкант умер на 92-м году жизни в ночь на понедельник.

Выдающегося итальянского композитора Эннио Морриконе похоронили на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима. Об этом пишут "РИА Новости".

Он умер в одной из римских клиник. Врачи диагностировали у него перелом шейки бедра. Перед смертью Морриконе написал свой некролог. Он скончался в одной из римских клиник. После этого, адвокат итальянского композитора зачитал этот документ журналистам.

Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить. - отрывок из послания родственникам и друзьям

Прощание с погибшим музыкантом прошло в узком кругу. Туда приехала вдова композитора Мария, дети, внуки, а также адвокат исполнителя. Проводили композитора под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Трамп заявил о снижении смертности в США почти на 40%.

Видео: Youtube/TheHatefulEightVEVO