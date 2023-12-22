В новогоднюю ночь петербургская полиция задержала более 3 тыс. иностранных граждан

Кроме того, правоохранители провели проверку нескольких заведений и магазинов, занимающихся продажей алкогольных напитков.

В новогоднюю ночь полицейские Северной столицы осуществили масштабный миграционный рейд. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате было задержано около 3 тыс. иностранцев.

Так, правоохранители обнаружили и привлекли к ответственности около 600 мигрантов, которые находятся на территории РФ с различными нарушениями законодательства. Задержанные были отправлены в полицейские участки, там в их отношении были вынесены административные решения. Около 100 человек столкнулись с реальной возможностью депортации из страны. Однако в целом "новогодний" рейд прошел в достаточно спокойной обстановке. На улицах Петербурга не было зафиксировано серьёзных нарушений общественного порядка.

Кроме того, правоохранители провели проверку нескольких заведений и магазинов, занимающихся продажей алкогольных напитков. Всего было выявлено 16 мест, где осуществлялась нелегальная продажа спиртного. Было возбуждено 24 административных дела, а объём изъятого алкоголя составил почти две тыс. литров.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в новогоднюю ночь произошло 44 пожара.

Фото: Piter.TV