Осенью в петербургские школы отправятся 68,5 тыс. первоклассников

За первые 5 дней апреля родители подали порядка 50 тыс. заявлений на зачисление детей в общеобразовательные учреждения.

В новом учебном году петербургские школы распахнут свои двери для 68,5 тыс. первоклассников: это количество превышает число новоиспечённых школьников в прошлом году на 1,5 тыс. человек. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Напомним, что в 2023 году в городе будет открыто 100 дополнительных первых классов. Кроме того, в эксплуатацию будут введены 17 новых школ.

За первые 5 дней с начала записи в первые классы от родителей поступило около 50 тыс. заявлений, 30 тыс. из которых были поданы с помощью городского портала "Госуслуги", 11 тыс. – через федеральный портал, 8 тыс. – через МФЦ и около 100 – через школы.

Ранее учитель начальных классов рассказала, по каким критериям нужно выбирать школу для первоклассника.

Фото: Piter.TV