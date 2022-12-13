Учитель начальных классов рассказала, по каким критериям нужно выбирать школу для первоклассника

Piter.tv узнал, почему элитная школа вдалеке от дома не всегда лучше обычной во дворе.

С 1 апреля стартует первый этап приема в школу будущих первоклассников. Он продлится до 30 июня. В этот период в начальную школу записывают детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. Кроме того, в этот период принимают детей, проживающих на закрепленной территории. Учитель начальных классов петербургской школы № 302 Надежда Климина рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе первого учебного заведения для ребенка.

Местоположение

При выборе школы важно продумать, насколько далеко она находится от дома. Если учебное заведение находится поблизости, то с третьего-четвертого класса ребенок сможет самостоятельно ходить на занятия. Кроме того, дорога вряд ли будет его утомлять. Если школа находится далеко, то родителям нужно понимать, что им придется водить его на уроки. Из-за ежедневных длительных поездок у первоклассника может накапливаться усталость. С этой же проблемой могут столкнуться и родители, на которых ляжет дополнительная нагрузка. Но бывают ситуации, когда учебные заведения по соседству с домом совсем не нравятся. В этом случае лучше поступить в отдаленную школу, которую родители и ребенок посчитали замечательной.

Первый учитель

Не всегда нужно смотреть на рейтинг школы. Важнее люди, которые там работают. Лучше всего выяснить, кто будет классным руководителем у ребенка. О педагоге нужно прочитать отзывы. Также стоит поинтересоваться у родителей выпускного класса, что они думают об учителе. Кроме того, можно узнать и у детей мнение о педагоге. Важно познакомиться с учителем, узнать его требования. Иногда они не совпадают с ожиданиями и возможностями ребенка и его семьи. Эта информация поможет принять правильное решение.

Здание школы и кабинеты

В Дни открытых дверей родителям стоит прогуляться по школе, посмотреть, как выглядит класс, столовая, туалеты, раздевалка, зоны отдыха, спортивный зал, есть ли все необходимое. Условия должны быть комфортными для учеников. Информация для детей должна висеть на уровне глаз. Во время перемены можно будет увидеть детей, которые учатся в заведении, понаблюдать за тем, как они отдыхают на переменах.

Программа обучения (УМК)

Можно выбрать обычную школу с государственной программой или попробовать экспериментальную или международную программу. Информацию об УМК можно узнать у будущего классного руководителя. Важно заранее изучить особенности программы, понять, осилит ли ее ученик.

Ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует записать в учебное заведение, которое имеет возможности для обучения таких детей. Родителям стоит выяснить, есть ли в школе специалисты служб сопровождения (логопеды, психологи, социальные педагог, дефектологи).

Кружки и секции

После уроков детям важно отдохнуть. Однако досуг должен быть полезным и интересным. Поэтому перед поступлением в школу родителям первоклассника стоит выяснить, какие дополнительные занятия есть в учебном заведении. Детям комфортно, когда на любимый кружок не нужно далеко ехать. Поэтому взрослым нужно ознакомиться с перечнем секций и спортивных мероприятий и предложить варианты маленькому "абитуриенту".

Школу должны выбирать не только родители, но и дети. Очень важно найти место, в которое первоклассник будет идти не со слезами, а с интересом.

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