Петербургский суд оштрафовал родителей первоклассников за фейковые прописки для детей

Мировой судья в Северной столице рассмотрела уголовные дела в отношении трех жителей города, которые подделали своим детям прописки для устройства в первый класс гимназии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Фигуранты признаны виновными в использовании заведомо ложного документа. Установлено, что они намеренно приложили копии фальшивых свидетельств о регистрации детей при подаче документов.
С виновных взыскали по 5 тыс. рублей штрафа.
Ранее мы сообщили о том, что петербурженку, выбросившую собаку из окна, оштрафовали на 8 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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