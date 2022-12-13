Петербургский суд оштрафовал родителей первоклассников за фейковые прописки для детей

С виновных в подделке документов взыскали по 5 тыс. рублей.

Мировой судья в Северной столице рассмотрела уголовные дела в отношении трех жителей города, которые подделали своим детям прописки для устройства в первый класс гимназии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Фигуранты признаны виновными в использовании заведомо ложного документа. Установлено, что они намеренно приложили копии фальшивых свидетельств о регистрации детей при подаче документов.

С виновных взыскали по 5 тыс. рублей штрафа.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку, выбросившую собаку из окна, оштрафовали на 8 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV