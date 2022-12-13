Петербурженку, выбросившую собаку из окна, оштрафовали на 8 тысяч рублей

Женщина признала вину и дала явку с повинной.

В Петербурге мировой судья огласил приговор женщине, признанной виновной в жестоком обращении с животными. Из-за её действий погибла собака. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

В августе 2022 года на Загородном проспекте женщина схватила собаку и выбросила её из окна. Собака получила смертельные травмы.

Женщина признала вину и дала явку с повинной, раскаялась в содеянном. Суд назначил ей штраф в размере 8 тысяч рублей.

Ранее на Piter.tv: Убивший собаку петербуржец получил 2 года колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv