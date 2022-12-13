Убивший собаку петербуржец получил 2 года колонии строгого режима

Он несколько раз пнул собаку, а после встал на ее голову ногами. Животное скончалось на месте.

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который убил таксы Ричарда год назад. Об этом 11 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Пьяный обвиняемый у дома 48, корпус 1 на Дунайском проспекте несколько раз пнул собаку, а после встал на ее голову ногами. Животное скончалось на месте. Мужчина признал вину. Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

Ранее после гибели кошки в Петербурге завели уголовное дело. О жестокой расправе с животным в полицию сообщили 3 января этого года. Инцидент произошёл во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице. Мужчина несколькими ударами нанес кошке смертельные травмы. По итогам проверки возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Фото: Piter.tv