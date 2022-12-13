После гибели кошки в Петербурге завели уголовное дело

Очевидцы рассказали, что мужчина положил кошку на асфальт и несколько раз с размаху бросил в ее голову кирпич.

После жестокого убийства кошки в Адмиралтейском районе Петербурга полиция возбудила уголовное дело. За действиями живодера наблюдали дети, сообщают очевидцы. Об этом 10 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О жестокой расправе с животным в полицию сообщили 3 января этого года. Инцидент произошёл во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице. Мужчина несколькими ударами нанес кошке смертельные травмы. По итогам проверки возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Очевидцы рассказали, что мужчина положил кошку на асфальт и несколько раз с размаху бросил в ее голову кирпич.

Ранее мы публиковали материал о том, как бороться с живодёрами по закону – мнение юриста. Юрист Фонда защиты городских животных рассказала, что делать, если вы стали свидетелем избиения кошки или собаки.

Фото: pxhere

