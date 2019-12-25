Как бороться с живодёрами по закону – мнение юриста

Юрист Фонда защиты городских животных рассказала, что делать, если вы стали свидетелем избиения кошки или собаки.

Накануне жительницы Василеостровского района стали свидетелями избиения собаки. На улице Кораблестроителей у дома № 23 горожанин чуть не задушил своего пса. Мужчина поднимал животное за ошейник, лапы собаки не касались земли. Две женщины, которые заметили жестокую картину, вступились за четвероногого и пригрозили мужчине. Однако злой хозяин спокойно отреагировал: "Вызывай полицию, что мне за это будет?".

Piter.tv выяснил, что нужно делать, если вы хотите помочь животному, которому вредит хозяин или любой другой человек. Судебный консультант, юрист Фонда защиты городских животных Кристина Левчук порекомендовала свидетелям жестокого обращения с животным в первую очередь оперативно записать на видео действия злоумышленника и остановить его. Важно вызвать полицию на место случившегося и подать заявление в правоохранительные органы. Правильно будет написать его по месту совершения насилия.

Животное необходимо задержать и отправить его на обследование. Если особь погибла, то труп тоже нужно отправить на экспертизу. Ответственность за жестокое обращение с животными наступает в России только по статье 245 УК РФ, согласно которой уголовное дело могут возбудить только при наличии последствий действий живодера. Кристина Левчук, судебный консультант, юрист Фонда защиты городских животных

Если полицейские не станут опрашивать свидетелей, заниматься изъятием записей с видеокамер или вовсе не примут заявление, то нужно обратиться в Генеральную прокуратуру РФ, написать туда еще одно заявление. Кроме того, можно сделать обращение в Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды с просьбой проконтролировать расследование.

Признаюсь, что на практике, если животное не погибло или хозяин успел унести его с места, где произошло избиение, то защитить зверя почти нет шансов. Сейчас у нас нет механизма, специальных исполнительных органов, которые занимаются исключительно защитой прав животных. Кристина Левчук, судебный консультант, юрист Фонда защиты городских животных

В России нет ответственности за жестокое обращение с животными, кроме смерти и увечий. Даже в статье 11 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", в которой дается определение жестокому обращению, не рассматривается категория "избиение".

По словам юриста, сегодня животные де-юре являются имуществом (вещами), что осложняет работу зоозащитников, которые пытаются привлечь к ответственности владельцев питомцев, навредивших собственным кошкам и собакам. В мире есть страны, где животные не являются имуществом, поэтому они имеют намного больше прав, чем звери из России. Так, "счастливый" статус имеют животные в Швейцарии. Россия значительно отстает от многих стран в области охраны прав четвероногих, добавила эксперт.

Мария Поликарпова

Фото: Piter.TV

