Новинка будет доступна для российского покупателя в следующем году.

Автопроизводитель Skoda представила обновленный кроссовер Karoq. На российский рынок транспортное средство выйдет в 2022 году. Стоимость машины будет объявлена компанией позже. Известно, что модель пережила рестайлинг. Разработчики внедрили в модернизированную версию измененную переднюю часть кузова, шестиугольную радиаторную решетку. Модель получила зауженные светодиодные фары с матричной оптикой.

Karoq получил 9 подушек безопасности и камеру заднего вида, а также ассистент для парковки, систему помощи при движении с прицепом. Машина оснащена функцией удержания полосы движения, системой для контроля за слепыми зонами и экстренного торможения. Салон автомобиля сделан из растительных и переработанных материалов.

Разработчики предусмотрели новую цифровую приборную панель с усовершенствованной мультимедиасистемой. Кроссовер обеспечен беспроводной зарядкой и аудиосистемой Canton с 10 динамиками. Силовая установка осталась прежней.

BMW представила новый концептуальный кроссовер BMW Concept XM.

Фото и видео: Youtube/ŠKODA