Автопроизводитель показал и внешний вид машины, и дизайн салона.

Компания BMW представила новый концептуальный кроссовер BMW Concept XM. Производители объяснили клиентам, что данная модель станет прототипом для спортивного транспортного средства. Вторая модель подразделения BMW Mне имеет гражданский вариант. Машина получила "граненый" дизайн, а также салон в стилистике iX. В качестве силовой установки создатели выбрали 750-мощную гибридную аппаратуру.

Ключевой особенностью будущего флагмана BMW M является оригинальный дизайн. Concept XM получил переднюю часть с огромными угловатыми "ноздрями" решетки радиатора, а также с "двухэтажной" головной оптикой. В задней части кроссовера предусмотрены нетипичные для марки узкие, продолговатые фонари.

Интерьер концепта BMW Concept XM повторяет внутреннее убранство серийного электрического кроссовера iX. Однако новинка будет поделена на две зоны: кокпит с широким дисплеем спереди и M Lounge со сплошным мягким диваном в задней части салона. При этом пульт управления климатической установкой внедрен в блок между центральными дефлекторами вентиляции.

Пранкеры получили по 3,5 года за угон BMW ради хайпа.

Фото: BMW M

