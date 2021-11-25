Пранкеры получили по 3,5 года за угон BMW ради хайпа

Трое фигурантов проведут срок в колонии общего режима.

Пранкеры получили по 3,5 года в колонии общего режима за угон BMW ради хайпа. Об этом сообщили представители пресс-службы Пресненского районного суда. Известно, что молодые люди решились на преступление с иномаркой премиум-класса ради популяризации своего блога в социальных сетях. Прокуратура просила инстанцию приговорить фигурантов расследования к вышеуказанному сроку лишения свободы.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил каждого из подсудимых к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда. пресс-служба суда Москвы

Напомним, что эпизод произошел в марте 2021 года около делового района "Москва-Сити". В момент преступления, водитель такси по просьбе обвиняемых складывал пакеты в багажник. Неожиданно один из клиентов сел за руль машины, а второй переместился на пассажирское сиденье. Третий участник пранка снимал происходящее на камеру мобильного устройства. Позже злоумышленники объявили, что устроили розыгрыш. Все трое проходят по уголовной статье за угон по предварительному сговору, реализованному группой лиц (пункту "а" части 2 статьи 166 УК РФ).

Сбившего насмерть рабочих в Тюмени сотрудника СК отправили в СИЗО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

