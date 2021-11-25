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Сбившего насмерть рабочих в Тюмени сотрудника СК отправили в СИЗО

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Срок ареста - два месяца.

Ленинский районный суд Тюмени отправил под арест сотрудника Следственного комитета России, майора юстиции Павла Шадрина. Об этом пишет издание "Коммерсантъ". Мужчина будет находится в следственном изоляторе до 23 января. Сам Шадрин и его адвокат настаивали на домашнем аресте.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 ноября нетрезвый подозреваемый, находясь за рулем автомобиля, наехал на двух рабочих городской дорожной службы города Тюмени, которые, по предварительным данным, переходили дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм они скончались на месте. 

После произошедшего Шадрина уволили из ведомства, в котором он работал, о чем он сам рассказал в суде.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Ранее противники QR-кодов устроили штурм челябинского ЗакСа.

Фото: Telegram/SHOT

Видео: Telegram / РИА Новости, SHOT

Теги: арест, павел шадрин, причинение смерти по неосторожности, сизо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Герасимов Геннадий
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