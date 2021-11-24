СМИ: за рулем находился замглавы следственного отдела.

В Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих, которые расчищали снег на трассе. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы. По сведениям от ГИБДД, шофер, находившийся за рулем машины, был в нетрезвом состоянии. Инцидент зафиксирован около 23 часов вечера 23 ноября по местному времени (в 21 час вечера по московскому времени) на Объездной дороге.

Произошло ДТП в районе улицы Федюнинского, 54. В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30-35 лет. Водитель BMW, предварительно, был пьян. пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Журналисты из Telegram-канала SHOT пояснили читателям, что за рулем дорогостоящей иномарки находился заместитель начальника одного из следственных отделов. В СМИ не стали уточнять, сотрудников какого управления является нарушитель ПДД. Они добавили, что автомобилем, попавшим в аварию, управлял 34-летний Павел Шадрин (майор юстиции). В источнике заметили, что от сильного удара потерпевших разорвало на части.

В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на Зеленогорском шоссе.

Фото и видео: Telegram / SHOT

