В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на Зеленогорском шоссе

В аварии погибли трое человек.

В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП на Зеленогорском шоссе, в котором погибли трое человек. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вечером 18 ноября в поселке Репино на 5 км Зеленогорского шоссе столкнулись иномарки Toyota Corolla и Lada Granta. Выяснилось, что 43-летний нетрезвый водитель Toyota выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Lada. В результате столкновения погиб пассажир Toyota, а также водитель и пассажир Lada.

Позже Следственный комитет РФ по городу возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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