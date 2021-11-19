Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе

Авария произошла вечером 18 ноября.

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели трех человек в лобовой аварии на Зеленогорском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Напомним, авария произошла вечером 18 ноября. В поселке Репино на 5 км Зеленогорского шоссе столкнулись иномарки Toyota Corolla и Lada Granta. Водитель Toyota (предположительно в состоянии алкогольного опьянения) выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Lada, после чего водителя Toyota унесло в кювет.

В результате столкновения погиб пассажир Toyota, водителя же госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также не выжили в ДТП водитель и пассажир Lada. Еще одного 32-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео: Telegram / Мегаполис