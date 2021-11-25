Противники QR-кодов устроили штурм челябинского ЗакСа

Активисты требуют отставки спикера парламента Александра Лазарева.

Противники QR-кодов устроили штурм челябинского Заксобрания и потребовали отставки нового спикера. Об этом рассказали местные журналисты и очевидцы. В помещении попали граждане, которые выступают против введения региональными властями ограничений. Они пытаются пробраться через пост охраны областного парламента. Сегодня депутаты нового созыва начинают обсуждать вопрос о тотальном введении ковид-сертификатов на федеральном уровне. Отдельные активисты требуют отставки спикера Александра Лазарева.

Сейчас с ситуацией разбирается вышедший к людям официальный представитель комитета по социальной политике Сергей Буяков. Он узнает об их требованиях, после чего запишет на рабочий прием. В комитете напомнили, что для посещения ЗакСа необходимо за пять дней заранее записать в список. К зданию парламента стягиваются силы правоохранительных органов.

Попова поддержала врачей, написавших письмо известным антипрививочникам.

Фото и видео: Telegram / Baza

