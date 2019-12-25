Попова поддержала врачей, написавших письмо известным антипрививочникам

В Роспотребнадзоре оценили инициативу медиков, борющихся с фейк-ньюс.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала врачей, написавших открытое письмо известным антипрививочникам. Об этом чиновница заявила журналистам "РИА Новостей". Она заметила, что готова поддержать любую инициативу, которая убедит россиян в том, что за счет прививки от ковида можно спастись от тяжелого протекания заражения.

Я бы поддержала любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка - это спасение от болезни. Конечно же, своих коллег, которые героически трудятся, я, безусловно, поддерживаю. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что накануне российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции. В частности, в список попали политики и артисты. Их пригласили посетить "красные зоны" инфекционных госпиталей. Среди адресатов медиков стали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, депутат Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, Оскар Кучера, Егор Бероев, музыкант Юрий Лоза. Подпись под документом поставили Денис Проценко (главврач больницы в Коммунарке), Денис Гусев (главврач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге), Марьяна Лысенко (главврач больницы 52), Валерий Вечорко (главврач больницы 15 имени Филатова в Москве) и другие специалисты.

СМИ: 37 российским антипрививочникам может грозить тюремный срок.

Фото: Правительство России