СМИ: 37 российским антипрививочникам может грозить тюремный срок

По одному антиваксеру обнаружили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Региональные подразделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения передали в прокуратуру и СК России данные о 37 антипрививочниках. Им могут грозить тюремные сроки. Об этом пишет издание "Известия".

Антиваксеров удалось вычислить посредством мониторинга соцсетей, СМИ и мессенджеров. Больше всего их выявили в Карелии – 18 человек. Восемь антипрививочников обнаружили в Ростовской области, пять – в Вологодской, двух – в Смоленской. По одному антиваксеру нашли в Петербурге и ЛО, Томской области и Якутии. Остальные субъекты РФ, которые ответили на запросы Росздравнадзора, агитаторов-антипрививочников не обнаружили.

В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что антиваксеров удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров.

Противников вакцинации могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 (максимальный срок – до трех лет лишения свободы) и 207.2 Уголовного кодекса России (максимальный срок – до пяти лет лишения свободы).

Ранее главврачи 11 больниц пригласили противников вакцинации в "красные зоны".

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