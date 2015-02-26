В модельной линейке марки Slavia новый седан заменит бюджетную модель Rapid. Местные дилеры получат автомобили в первом квартале 2022 года.

Компания Skoda представила бюджетный седан Slavia в Индии. Как утверждают аналитики, он похож на хэтчбек Fabia.

Автомобиль получил название в честь одноименной марки велосипедов, которые выпускали основатели Skoda – Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент. Компания создала модель специально для индийского рынка. Несмотря на это, её планируют представить и в других странах. Таким образом, в модельной линейке марки Slavia новый седан заменит бюджетную модель Rapid. Местные дилеры получат автомобили в первом квартале 2022 года.

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Видео: YouTube / ŠKODA India