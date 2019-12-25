Полиция задержала мужчину, похитившего автомобиль в Петербурге

По факту возбудили уголовное дело по статье о краже.

О краже своего ВАЗ-2109 петербуржец сообщил в полицию днем 12 ноября. Мужчина отметил, что кража произошла днем того же дня у дома №15к1 по улице Михаила Дудина. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Найти подозреваемого в совершении преступления удалось через несколько дней, 17 ноября. Рано утром в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии сотрудников ДПС у дома №4 по улице Федора Абрамова задержали угнанный автомобиль с подложными номерами.

Подозреваемый задержан. Отмечается, что предполагаемый преступник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Фото: Piter.tv