Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Склад с поддельными водкой и виски на 4 млн рублей обнаружили в Подмосковье. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на правоохранительные органы. По информации от МВД, склад с фальшивой алкогольной продукцией находился на территории Королева. Оттуда оперативники изъяли порядка 16 тысяч паленых напитков на общую сумму в 4 млн рублей. Образцы продукции отправлены на экспертизу.

Большая часть алкоголя оклеена имитацией марок, которые не соответствуют продукции, выпускаемой на предприятии Гознака, остальная алкогольная продукция была не маркирована. пресс-служба МВД РФ по региону

Установлено, что помещение арендовали местные жители 29 и 53 лет. Кроме готового к реализации алкоголя (15 тысяч бутылок виски и водки) там же находилось около 90 тысяч пустых бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью. Владельцы не смогли предоставить полиции документы, подтверждающие легальность производства и реализации товара. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 171.1, 171.3, 180 УК РФ. Один из подозреваемых отправлен под домашний арест, второй - взят под стражу.

Подмосковье стало лидером по производству пива в России.

Фото и видео: МВД России