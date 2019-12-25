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Подмосковье стало лидером по производству пива в России
Сегодня, 8:29
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Подмосковье стало лидером по производству пива в России

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Регион лидирует в данной сфере уже третий год.

Московская область стала лидером по производству пива в России. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на слова министра сельского хозяйства и продовольствия по региону Сергия Воскресенского. Чиновник объяснил, что самые крупные заводы по изготовлению данного продукта расположены в Клину и Мытищах.

По производству пива в России и ЦФО первое место вновь заняла Московская область — мы лидируем в этом направлении уже третий год подряд.

Сергей Воскресенский, министр сельского хозяйства Подмосковья

Эксперт напомнил, что региональная доля производства пива в РФ зафиксирована на уровне 8,4%. В ЦФО доля региона составляет 29,3% За шесть месяцев текущего года в Подмосковье создали 33,6 млн декалитров напитка.

Стало известно, что пиво в умеренных дозах имеет несколько полезных свойств.

Фото: Pixabay.com

Теги: пиво, подмосковье, регионы, сергей воскресенский
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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