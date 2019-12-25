Стало известно, что пиво в умеренных дозах имеет несколько полезных свойств

Рассматривалось влияние на организм как алкогольного, так и безалкогольного пива.

Ученые из Испании раскрыли несколько полезных свойств пива. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на статью в журнале Nutrients.

Отмечается, что рассматривалось влияние на здоровье человека как алкогольного, так и безалкогольного пива. В результате выяснилось, что умеренное потребление пива имеет важное значение для получения пользы для здоровья.

Оказалось, что пиво имеет защитный эффект от сердечно-сосудистых заболеваний. Такой эффект наблюдался у людей, которые выпивали до одной бутылки в неделю.

Кроме того, у мужчин, которые отказываются от алкоголя, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял пиво. Ученые считают, что мужчин от диабета может защитить умеренное потребление этого напитка.

А вот для пожилых людей небольшое количества пива может снизить риск переломов. При этом отмечается, что полезные свойства выявляли при употреблении не более 50 граммов пива в день.

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