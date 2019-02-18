Стало известно, как древние люди освещали пещеры

Всего провели эксперимент в пятью видами факелов.

Археологи из Университета Кантабрии (Испания) провели эксперименты и выяснили, как древние люди использовали в пещерах различные типы факелов, а также каменных ламп на животном жире. Статья была опубликована в журнале PLOS One.

Эксперименты ученые проводили в пещере Isuntza 1 в Испании. Они опирались на археологические данные. В ходе эксперимента исследовали использовали пять факелов, которые были сделаны из смолы плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны. Было и два варианта ламп с животным жиром.

Ученые выяснили, что каждый факел подходил для разных целей. Предполагается, что для исследования широких пещер требовались факелы, сделанные из нескольких палочек. Дело в том, что они свет излучали во всех направлениях. Их интенсивность была в пять раз больше, если сравнивать с масляными лампами. Такой факел в среднем горел 41 минуту.

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